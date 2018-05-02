Тадж-Махал начал зеленеть: Суд требует решить проблему с цветом мавзолея

2 мая, 2018, 10:37

Верховный суд Индии дал приказ правительству обратиться за помощью к другим странам, чтобы исправить "тревожную смену цвета" Тадж-Махала

Об этом сообщает издание BBC.

Судьи указали на то, что всемирно известный мавзолей, который в XVII веке построили из белого мрамора, сначала пожелтел, а теперь вообще становится коричневым и зеленым.

При этом ранее власти закрыли тысячи заводов возле Тадж-Махала, но активисты говорят, что его мрамор все-таки теряет блеск.

В частности, сточные воды в реке Ямуна, возле здания, привлекают насекомых, которые оставляют отходы на стенах дворца, окрашивая их.

В течение последних 20 лет Тадж-Махалу несколько раз устраивали так называемые "грязевые ванны": его покрывали специальной смесью, которая позволяла снимать грязь с поверхности дворца. В этом году подобную операцию хотят повторить.