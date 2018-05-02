Синоптик рассказала, сколько продержится солнечная погода

2 мая, 2018, 10:29

Солнечная теплая погода в Украине продержится ближайшие несколько дней, после чего температура воздуха начнет снижаться

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Жара охватила практически всю территорию Украины. Жаркая погода благодаря южному ветру и восточному антициклону продолжится еще несколько дней. Везде высокое атмосферное давление, ясная сухая погода, температура погоды высокая - от +25°C до +30°C. На побережье морей может быть свежее - в пределах 23°C...26°C", - рассказала метеоролог.

В Киеве в четверг, 3 мая, воздух согреется до 30°C, осадков не предвидится.

"Ослабление начнется 5 мая с западных областей, где пройдут кратковременные локальные дожди летнего характера. 6 мая в большинстве областей Украины температура воздуха снизится. Холодно не будет, но жара спадет", - отметила госпожа Диденко.

В Киеве в воскресенье, 6 мая, вероятны кратковременные дожди и ослабление жары.