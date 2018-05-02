Синоптик рассказала, сколько продержится солнечная погода
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Жара охватила практически всю территорию Украины. Жаркая погода благодаря южному ветру и восточному антициклону продолжится еще несколько дней. Везде высокое атмосферное давление, ясная сухая погода, температура погоды высокая - от +25°C до +30°C. На побережье морей может быть свежее - в пределах 23°C...26°C", - рассказала метеоролог.
В Киеве в четверг, 3 мая, воздух согреется до 30°C, осадков не предвидится.
"Ослабление начнется 5 мая с западных областей, где пройдут кратковременные локальные дожди летнего характера. 6 мая в большинстве областей Украины температура воздуха снизится. Холодно не будет, но жара спадет", - отметила госпожа Диденко.
В Киеве в воскресенье, 6 мая, вероятны кратковременные дожди и ослабление жары.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть