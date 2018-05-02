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Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы МВД Захарченко


фото: dumskaya
Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Печерским райсудом Киева удовлетворено ходатайство следователей Департамента спецрасследований ГПУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины В. Захарченко в организации в составе организованной преступной группы превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих ", - говорится в овидомленни.

В частности Захарченко инкриминируют организацию умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, теракт 20 февраля того же года на ул. Институтской.

В ГПУ напомнили, что специальное досудебное расследование уже осуществляется в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, экс-начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петра Федчука.

  • Напомним, ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Николай Азаров и экс-глава МВД Виталий Захарченко просят допросы по видеосвязи по делу преступлений против активистов Майдана.
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