Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы МВД Захарченко
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Печерским райсудом Киева удовлетворено ходатайство следователей Департамента спецрасследований ГПУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины В. Захарченко в организации в составе организованной преступной группы превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих ", - говорится в овидомленни.
В частности Захарченко инкриминируют организацию умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, теракт 20 февраля того же года на ул. Институтской.
В ГПУ напомнили, что специальное досудебное расследование уже осуществляется в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, экс-начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петра Федчука.
- Напомним, ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Николай Азаров и экс-глава МВД Виталий Захарченко просят допросы по видеосвязи по делу преступлений против активистов Майдана.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть