Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы МВД Захарченко

2 мая, 2018, 14:33

Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Печерским райсудом Киева удовлетворено ходатайство следователей Департамента спецрасследований ГПУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины В. Захарченко в организации в составе организованной преступной группы превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих ", - говорится в овидомленни.

В частности Захарченко инкриминируют организацию умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, теракт 20 февраля того же года на ул. Институтской.

В ГПУ напомнили, что специальное досудебное расследование уже осуществляется в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, экс-начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петра Федчука.