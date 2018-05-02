Суд назначил меру пресечения одному из нападавших на нардепа Найема
2 мая, 2018, 19:00
Шевченковский райсуд Киева назначил одному из нападавших на народного депутата Мустафу Найема меру пресечения в виде домашнего ареста и ношения электронного браслета
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Отмечается, что прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей одному из нападавших Магомету-Салиху Саитову. По мнению обвинения, был риск, что Саитов может уехать в Российскую Федерацию, гражданином которой он является.
Однако суд отверг ходатайство прокуратура и установил меру пресечения в виде содержания под домашним арестом и ношения электронного браслета до 30 июня.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей.
- Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападавший, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
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