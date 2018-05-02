Суд назначил меру пресечения одному из нападавших на нардепа Найема

2 мая, 2018, 19:00

Шевченковский райсуд Киева назначил одному из нападавших на народного депутата Мустафу Найема меру пресечения в виде домашнего ареста и ношения электронного браслета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отмечается, что прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей одному из нападавших Магомету-Салиху Саитову. По мнению обвинения, был риск, что Саитов может уехать в Российскую Федерацию, гражданином которой он является.

Однако суд отверг ходатайство прокуратура и установил меру пресечения в виде содержания под домашним арестом и ношения электронного браслета до 30 июня.