Стала известна стартовая цена приватизации ОПЗ

2 мая, 2018, 12:51

Начальная цена для приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" составит $54 млн

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

"Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент $54 млн. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ", - написал Щуриков.