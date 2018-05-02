 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стала известна стартовая цена приватизации ОПЗ


фото: REUTERS
Начальная цена для приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" составит $54 млн

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

"Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент $54 млн. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ", - написал Щуриков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 мая, 2018 среда

больше новостей

2 мая, 2018 среда

1 мая, 2018 вторник

30 апреля, 2018 понедельник

29 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать