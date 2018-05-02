Стала известна стартовая цена приватизации ОПЗ
2 мая, 2018, 12:51
Начальная цена для приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" составит $54 млн
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.
"Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент $54 млн. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ", - написал Щуриков.
- Напомним, ранее сообщалось. что Фонд госимущества готовит приватизацию ОПЗ, Запорожского алюминиевого комбината и еще 18 предприятий.
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