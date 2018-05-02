США перебросят в Польшу бронетанковую бригаду

2 мая, 2018, 10:58

Летом текущего года США перебросят в Польшу 1-ю бронетанковую бригаду, которая заменит там 2-ю бронетанковую бригаду

Об этом сообщает Defence24.

Бронетанковую бригаду перебросят в рамках операции Atlantic Resolve и маневров Sabre Strike. Ранее 1-я бронетанковая бригада находилась на месте постоянной дислокации в Форт-Худе в штате Техас.

В результате в Европе будет находиться целая танковая бригада - 3,5-4 тыс. солдат, около 90 танков Abrams, боевых машин Bradley, 18 самоходных гаубиц Paladin и различных типов транспортных средств.

В 2017 году США и Польша заключили договор о поставках систем противовоздушной обороны Patriot, систем управления огнем IBCS и радаров. В ноябре 2017 года Государственный департамент США одобрил поставки Польше ракетных комплексов. Соответствующий контракт заключили в марте 2018 года.