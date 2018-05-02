США перебросят в Польшу бронетанковую бригаду
Об этом сообщает Defence24.
Бронетанковую бригаду перебросят в рамках операции Atlantic Resolve и маневров Sabre Strike. Ранее 1-я бронетанковая бригада находилась на месте постоянной дислокации в Форт-Худе в штате Техас.
В результате в Европе будет находиться целая танковая бригада - 3,5-4 тыс. солдат, около 90 танков Abrams, боевых машин Bradley, 18 самоходных гаубиц Paladin и различных типов транспортных средств.
В 2017 году США и Польша заключили договор о поставках систем противовоздушной обороны Patriot, систем управления огнем IBCS и радаров. В ноябре 2017 года Государственный департамент США одобрил поставки Польше ракетных комплексов. Соответствующий контракт заключили в марте 2018 года.
Impressive! #Ironhorse is on the move to Europe in support of Operation #AtlanticResolve. #90SecondsOfAwesome pic.twitter.com/62suYuZnQ4— 1st Cavalry Division (@1stCavalryDiv) 28 апреля 2018 г.
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