СНБО ввел новые санкции против России
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
2 мая на заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых были применены соответствующие решения правительствами США и стран ЕС.
Санкции вводятся на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.
Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и тому подобное. Кроме того, продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.
В то же время в информации не указываются никакие имена, названия или количество лиц, в отношении которых было принято решение о санкциях.
Совет также поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, и поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.
- 24 апреля страны Большой семерки заявили о готовности расширить санкции против России из-за оккупации Крыма и Донбасса.
- Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что новых санкций против РФ не будет, пока она не устроит очередную провокацию.
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