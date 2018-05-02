СНБО ввел новые санкции против России

2 мая, 2018, 20:36

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

2 мая на заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых были применены соответствующие решения правительствами США и стран ЕС.

Санкции вводятся на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и тому подобное. Кроме того, продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

В то же время в информации не указываются никакие имена, названия или количество лиц, в отношении которых было принято решение о санкциях.

Совет также поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, и поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.