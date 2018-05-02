Случайные фотографии, авторы которых получили Пулитцеровскую премию по фотографии

2 мая, 2018, 14:28

Иногда престижную награду получают непрофессиональные фотографы. Истории случайных фото, удостоенных Пулитцеровской премии

Пулитцеровская премия по фотографии - самая престижная журналистская премия, поэтому чаще всего ее получают профессиональные фотокорреспонденты. Однако есть фотографии-номинанты, сделанные фотографами-любителями.

Арнольд Гарди, 1947 год - пожар в гостинице Winecoff в Атланте

Первый в истории премии победитель-непрофессионал. 24-летний фотограф-любитель Арнольд Гарди был аспирантом Технологического института Джорджии. Той ночью, когда произошел пожар в гостинице Winecoff, он возвращался с танцев.

Услышав звуки сирен, Гарди позвонил в пожарную охрану, представился журналистом и спросил, где пожар. Узнав адрес, Арнольд схватил камеру, поймал такси и помчался к горящему отелю. Он оказался первым фотографом на месте происшествия.

Один из самых страшных пожаров в американской истории случился ночью 7 декабря 1946 года. В 15-этажном отеле не было ни пожарной лестницы, ни пожарных выходов, а лестницы пожарных машин могли дотянуться только до 8-го этажа здания. Поэтому большинство жильцов верхних этажей, включая владельца отеля, погибли. Всего пожар унес жизни 119 человек.

Фото: Arnold Hardy / AP Photo / East News

Фотография Гарди с 41-летней женщиной, которая выпрыгнула с 11 этажа, чтобы спастись от пожара, заставила мир переосмыслить правила пожарной безопасности.

2. Вирджиния Шо, 1954 год - авария с грузовиком

Через шесть лет после Гарди впервые в истории Пулитцеровскую премию по фотографии получила женщина - обычная 38-летняя домохозяйка из Калифорнии.

Вирджиния вместе с мужем Уолтером ехали на машине порыбачить на озере Шаста. По дороге, возле городка Реддинг, водитель грузовика с фруктами не справился с управлением и врезался в ограждение моста через реку Пот. Из-за чего прицеп грузовика остался на краю моста, а кабина вместе с водителем свисала над рекой. Позже двигатель грузовика загорелся и кабина упала с 12-метровой высоты.

Вирджиния отправила фото в газету Sacramento Bee в надежде выиграть $10 за лучший снимок недели. И вместе с призом от газеты за год женщина получила Пулитцеровскую премию по фотографии.

Фото: Virginia Schau / AP Photo / East News

По материалам Bird In Flight













