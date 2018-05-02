Скандалы в антикоррупционных органах - это подрыв идеи борьбы с коррупцией как таковой, - Яценюк

2 мая, 2018, 23:11

Борьба с коррупцией имеет двусторонний путь: одна сторона - это государственное принуждение и неотвратимость ответственности, другая – это реформа экономики и уничтожение самой базы для коррупции

Об этом заявил в интервью журналу "Фокус" лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос журналиста относительно недавних скандалов в антикоррупционных органах, Яценюк сказал: "Это не внутриведомственные скандалы. Это подрыв идеи борьбы с коррупцией как таковой".

"Это же фактически идет борьба за полномочия и компетенцию", - добавил он.

Яценюк подчеркнул, что Антикоррупционный суд - это еще один из элементов антикоррупционной реформы: «Но ты не можешь побороть коррупцию, не уничтожив ее основные причины".

"У меня было Антикоррупционное бюро или САП, когда я разорвал все коррупционные газовые контракты Нет, не было. У меня была политическая воля. Мне нужно было НАБУ или САП, чтобы ввести систему " ПроЗорро" в государственных закупках? Нет. Но мы же ее сделали, правда? Мне нужно было НАБУ или САП для того, чтобы повысить заработные платы в судах, полиции, прокуратуре и на государственной службе? Нет. Мне нужен был Антикоррупционный суд для того, чтобы снять десятки регуляций в украинской экономике, а антикоррупционные органы для того, чтобы провести приватизацию? Нет ", - сказал он.

"Это дорога, которая имеет две автострады. Одна автострада - это государственное принуждение и неотвратимость ответственности. А вторая - это реформа экономики и уничтожение самих основ, базы для коррупции", - подчеркнул Яценюк.