Сериал "Мир Дикого Запада" продлили на третий сезон
2 мая, 2018, 12:03
Американский телеканал HBO объявил о том, что будут снимать третий сезон сериала "Мир Дикого Запада"
Об этом пишет сайт Medium.
HBO решил снять третий сезон сериала "Мир Дикого Запада".
"Было чрезвычайно приятно работать с талантливыми Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, а также прекрасными актерами и командой. Невероятным в этом шоу было все: от вдохновенного рассказа до фантастических визуальных эффектов. Мы будем с нетерпением ждать новую главу”, - рассказала президент по программированию телеканала Кейсе Блойс.
Дата выхода нового сезона пока неизвестна. Вероятно, новые серии стоит ожидать не ранее 2019 года.
- Напомним, 22 апреля стартовал второй сезон "Мира Дикого Запада" на HBO, который снимали два года.
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