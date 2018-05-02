Сериал "Мир Дикого Запада" продлили на третий сезон

2 мая, 2018, 12:03

Американский телеканал HBO объявил о том, что будут снимать третий сезон сериала "Мир Дикого Запада"

Об этом пишет сайт Medium.

HBO решил снять третий сезон сериала "Мир Дикого Запада".

"Было чрезвычайно приятно работать с талантливыми Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, а также прекрасными актерами и командой. Невероятным в этом шоу было все: от вдохновенного рассказа до фантастических визуальных эффектов. Мы будем с нетерпением ждать новую главу”, - рассказала президент по программированию телеканала Кейсе Блойс.

Дата выхода нового сезона пока неизвестна. Вероятно, новые серии стоит ожидать не ранее 2019 года.