 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сериал "Мир Дикого Запада" продлили на третий сезон

Американский телеканал HBO объявил о том, что будут снимать третий сезон сериала "Мир Дикого Запада"

Об этом пишет сайт Medium.

HBO решил снять третий сезон сериала "Мир Дикого Запада".

"Было чрезвычайно приятно работать с талантливыми Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, а также прекрасными актерами и командой. Невероятным в этом шоу было все: от вдохновенного рассказа до фантастических визуальных эффектов. Мы будем с нетерпением ждать новую главу”, - рассказала президент по программированию телеканала Кейсе Блойс.

Дата выхода нового сезона пока неизвестна. Вероятно, новые серии стоит ожидать не ранее 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 мая, 2018 среда

больше новостей

2 мая, 2018 среда

1 мая, 2018 вторник

30 апреля, 2018 понедельник

29 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать