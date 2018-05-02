Рэпер Канье Уэст считает, что рабство - личный выбор темнокожих
Об этом он сказал в интервью развлекательному сайту TMZ.
Музыкант прокомментировал порабощение темнокожих, которое длилось четыре века подряд. По его мнению, они стали рабами, потому что сами выбрали такой путь.
"Когда слышишь о рабстве, которое длилось 400 лет... 400 лет? Это звучит как выбор", - отметил Канье.
Вест прокомментировал последствия рабства, которые до сих пор мешают жить афроамериканцам.
"Ментально мы пребываем в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее темнокожих. Как холокост - это евреи, так рабство - это темнокожие", - сказал рэпер.
На заявление рэпера ответил один из афроамериканских работников TMZ Вен Лейтан.
"Пока ты пишешь музыку, занимаешься творчеством и живешь той жизнью, которую заслужил, нам приходится иметь дело с жизненными трудностями, с маргинализацией, вызванной 400 годами рабства, которое, по твоему мнению, было выбором нашего народа. Я разочарован, я просто поражен, брат, и мне невероятно больно видеть, что ты превратился в нечто, что мне кажется нереальным", - добавил Лейтан.
Kanye West stirs up the TMZ newsroom over TRUMP, SLAVERY and FREE THOUGHT. There's A LOT more that went down ... and the fireworks are exploding on @TMZLive today. Check your local listings for show times. pic.twitter.com/jwVsJCMPiq— TMZ (@TMZ) 1 мая 2018 г.
Также Канье в очередной раз рассказал о том, как тепло относится к президенту США Дональду Трампу, который ведет жесткую иммигрантскую политику. Вест назвал Трампа "мой малыш" и сказал, что Дональд - "один из любимых людей в мире рэпа".
- Ранее лидер афроамериканской ассоциации подала в отставку из-за скандала на расовой почве, разразившегося после того как оказалось, что от природы она является светлокожей.
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