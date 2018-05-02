Рэпер Канье Уэст считает, что рабство - личный выбор темнокожих

2 мая, 2018, 15:44

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст заявил, что 400 лет рабства были выбором самых темнокожих

Об этом он сказал в интервью развлекательному сайту TMZ.

Музыкант прокомментировал порабощение темнокожих, которое длилось четыре века подряд. По его мнению, они стали рабами, потому что сами выбрали такой путь.

"Когда слышишь о рабстве, которое длилось 400 лет... 400 лет? Это звучит как выбор", - отметил Канье.

Вест прокомментировал последствия рабства, которые до сих пор мешают жить афроамериканцам.

"Ментально мы пребываем в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее темнокожих. Как холокост - это евреи, так рабство - это темнокожие", - сказал рэпер.

На заявление рэпера ответил один из афроамериканских работников TMZ Вен Лейтан.

"Пока ты пишешь музыку, занимаешься творчеством и живешь той жизнью, которую заслужил, нам приходится иметь дело с жизненными трудностями, с маргинализацией, вызванной 400 годами рабства, которое, по твоему мнению, было выбором нашего народа. Я разочарован, я просто поражен, брат, и мне невероятно больно видеть, что ты превратился в нечто, что мне кажется нереальным", - добавил Лейтан.

Kanye West stirs up the TMZ newsroom over TRUMP, SLAVERY and FREE THOUGHT. There's A LOT more that went down ... and the fireworks are exploding on @TMZLive today. Check your local listings for show times. pic.twitter.com/jwVsJCMPiq — TMZ (@TMZ) 1 мая 2018 г.

Также Канье в очередной раз рассказал о том, как тепло относится к президенту США Дональду Трампу, который ведет жесткую иммигрантскую политику. Вест назвал Трампа "мой малыш" и сказал, что Дональд - "один из любимых людей в мире рэпа".