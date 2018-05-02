"Рома" - "Ливерпуль": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов
2 мая, 2018, 12:05
Сегодня в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов итальянская "Рома" принимает английский "Ливерпуль"
Лига чемпионов. 1/2 финала. Повторный матч
21:45 - "Рома" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия), телеканал "Футбол 2"
- 24 апреля в первом полуфинальном матче в Англии "Ливерпуль" победил "Рому" со счетом 5:2.
- Первым финалистом Лиги чемпионов 1 мая стал испанский "Реал", который в Мадриде свел вничью 2:2 ответный матч с немецкой "Баварией".
- Финальная игра Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
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