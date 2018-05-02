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"Рома" - "Ливерпуль": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов итальянская "Рома" принимает английский "Ливерпуль"

Лига чемпионов. 1/2 финала. Повторный матч

21:45 - "Рома" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия), телеканал "Футбол 2"

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