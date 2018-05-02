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"Реал" и "Бавария" определили первого финалиста Лиги чемпионов в Киеве


фото: REUTERS
Испанский "Реал" сыграл вничью с немецкой "Баварией" и вышел в финал Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/2 финала. Повторный матч

"Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия) 2:2

Голы: Бензема, 11; 46 - Киммих, 3; Родригес, 63

Реал: Кейлор Навас, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Карим Бензема (Гарет Бэйл 72), Лука Модрич, Марсело, Лукас Васкес, Марко Асенсио (Хосе Игнасио Начо 88), Матео Ковачич (Карлос Каземиро 73)

Бавария: Свен Ульрайх, Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Тьяго Алькантара, Франк Рибери, Роберт Левандовски, Хамес Родригес (Хави Мартинес 84), Корентин Толиссо (Сандро Вагнер 75), Томас Мюллер, Давид Алаба, Йозуа Киммих

Предупреждения: Лука Модрич 62, Лукас Васкес 65, Рафаэль Варан 88, Карлос Каземиро 89

Первый матч - 2:1

 

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