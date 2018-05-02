"Похищенный дизайн" и $2 млрд компенсации. На Tesla подали в суд за электрогрузовик

2 мая, 2018, 17:00

Американский производитель грузовиков на водородном двигателе Nikola Motor подала иск в суд Аризоны к производителю электрокаров и электрических грузовиков Tesla

Об этом пишет издание The Verge.

Компания утверждает, что Tesla нарушила "множество патентов" Nikola Motor, а также попыталась переманить ее ведущего инженера. Сумму ущерба стартап оценивает в $ 2 млрд.

Грузовик Nikola One

Грузовики Tesla Semi

В документах, поданных в суд, представители Nikola Motor утверждают, что Tesla частично скопировала дизайн и технические характеристики кузова (об этом в том числе свидетельствуют одинаковые коэффициенты сопротивления), лобового стекла и так далее.

В иске Nikola Motor указано, что компания изобрела уникальный для индустрии тип лобового стекла, которое дает водителю самый большой обзор:

Из иска Nikola Motor

Компания также отмечает, что Tesla пыталась переманить ведущего инженера Nikola Motor Кевина Линка - за несколько месяцев до анонса собственного грузовика.

В компании говорят, что заподозрили нарушение патентов еще во время утечки предполагаемых фотографий грузовика в октябре 2017 года и написали в Tesla с просьбой не проводить официальный анонс автомобиля до выяснения деталей.

Представители Tesla The Verge сказали, что в иске от Nikola Motor "нет смысла". Nikola Motor отказалась комментировать документы, сославшись на то, что иск "говорит сам за себя".

Nikola Motor Company представила свой грузовик на водородном двигателе в декабре 2016 года. В апреле 2018 года представители компании рассказали, что Nikola Motor получила предварительные заказы на грузовики на общую сумму в $8 млрд и пообещали полностью вернуть деньги всем покупателям, если стартап не сможет поставить автомобили. Они заметили, что компания "не использует эти деньги для поддержания своей операционной деятельности".

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