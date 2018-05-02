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"Ливерпуль" проиграл "Роме", но вышел в финал Лиги чемпионов


фото: REUTERS
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" уступил в гостях итальянской "Роме", но прошел дальше

Лига чемпионов. 1/2 финала. Повторная игра

"Рома" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 4:2

Голы: Милнер, 15 (автогол); Джеко, 52; Наингголан, 86; 90+4 (с пенальти) - Мане, 9; Вейналдум, 26

Рома: Алиссон - Коларов, Фасио, Манолас, Флоренция - Наингголан, Где Роси (к) (Гоналон, 69), Пеллегрини (Ундер, 53) - Эль Шаарави (Антонучи, 75), Джеко, Шик

Ливерпуль: Кариус - Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд (Клайн, 93) - Милнер, Гендерсон (к), Вейналдум - Мане (Клаван, 83), Фирмино (Соланке, 87), Салах

Предупреждения: Флоренци (77), Манолас (84) - Ловрен (44), Робертсон (84), Соланке (90)

Первый матч - 2:5.

 

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