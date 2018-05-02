"Ливерпуль" проиграл "Роме", но вышел в финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/2 финала. Повторная игра
"Рома" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 4:2
Голы: Милнер, 15 (автогол); Джеко, 52; Наингголан, 86; 90+4 (с пенальти) - Мане, 9; Вейналдум, 26
Рома: Алиссон - Коларов, Фасио, Манолас, Флоренция - Наингголан, Где Роси (к) (Гоналон, 69), Пеллегрини (Ундер, 53) - Эль Шаарави (Антонучи, 75), Джеко, Шик
Ливерпуль: Кариус - Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд (Клайн, 93) - Милнер, Гендерсон (к), Вейналдум - Мане (Клаван, 83), Фирмино (Соланке, 87), Салах
Предупреждения: Флоренци (77), Манолас (84) - Ловрен (44), Робертсон (84), Соланке (90)
Первый матч - 2:5.
- В первой игре 1/2 финала "Ливерпуль" на своем поле победил "Рому" со счетом 5:2, дубли сделали Мохаммед Салах и Роберто Фирмино.
- 1 мая "Реал" сыграл вничью 2:2 с "Баварией" и стал первым финалистом Лиги чемпионов.
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Футболист "Баварии" Артуро Видаль возмутился судейство в матче и обозвал игроков "Реала" крысами.
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Защитник мадридцев Марсело признал, что сыграл рукой в собственной штрафной и рефери должен был назначать пенальти.
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Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
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