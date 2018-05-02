"Черкасские мавпы" выиграли чемпионат Украины по баскетболу
2 мая, 2018, 12:25
"Черкасские мавпы" победили в финальной серии чемпионата Украины по баскетболу "Днепр"
В третьем финальном матче "Черкасские мавпы" выиграли у "Днепра" - 79:66. Лучшим игроком в составе победителей стал Шахид Дэвис, который набрал 15 очков и сделал шесть подборов. Первые две игры также черкащане выиграли, счет в серии до трех побед стал 3:0
"Черкасские мавпы" впервые играли в финальной серии чемпионата Украины и ранее никогда не выигрывали медалей турнира. Таким образом, клуб из Черкасс впервые выиграл золотые награды.
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