Пытался спасти кота: на Ривненщине спасатели сняли мужчину с дерева

2 мая, 2018, 16:46

Спасатели Ривненщины получили сообщение о том, что человек, пытаясь спасти кота, залез на дерево и не может спуститься

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ривненской области.

30 апреля в Службу спасения Ривненской области поступило сообщение, что на дереве на высоте около 10 метров находится мужчина, который не может самостоятельно спуститься. Прибыв на место вызова спасатели выяснили, что мужчина пытался снять с дерева кота и застрял рукой в стволе дерева.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы спустили мужчину с дерева на землю, где его ждала карета скорой медицинской помощи, которая госпитализировала гражданина в Ривненскуб центральную районную больницу с предварительным диагнозом "вывих левой ключицы". После того как спустили мужчину спасатели сняли и кота.