Правящая партия Армении проголосует за премьера от оппозиции
2 мая, 2018, 20:35
Республиканская партия Армении, имеющая большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата в премьер-министры, которого выдвинет одна треть депутатов
Об этом сообщил глава партийной фракции Ваграм Багдасарян, передает Panarmenian.
Своего кандидата Республиканская партия выдвигать не будет. Три другие партии, представленные в парламенте (в сумме они занимают 47 из 105 мест), поддерживают лидера оппозиционного движения "Элк" Никола Пашиняна, который возглавил массовые протесты в стране.
Заседание парламента, на котором предстоит избрать премьер-министра, состоится 8 мая. 1 мая парламент уже рассматривал кандидатуру Пашиняна, но тогда Республиканская партия не поддержала его.
Читайте также: Победа ереванского Майдана. Кто контролирует ситуацию и что ожидает Армению
- Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Позже протестующих начали задерживать, многие из них получал повреждения в столкновениях с полицией.
- 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром несмотря на массовые протесты.
- После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противников Саргсяна состоянию на 22 апреля.
- 23 апреля через массовые протесты Серж Саргсян ушел в отставку.
- Пашинян также выступил за проведение досрочных парламентских выборов в Армении.
- 1 мая Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть