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Правящая партия Армении проголосует за премьера от оппозиции

Республиканская партия Армении, имеющая большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата в премьер-министры, которого выдвинет одна треть депутатов

Об этом сообщил глава партийной фракции Ваграм Багдасарян, передает Panarmenian.

Своего кандидата Республиканская партия выдвигать не будет. Три другие партии, представленные в парламенте (в сумме они занимают 47 из 105 мест), поддерживают лидера оппозиционного движения "Элк" Никола Пашиняна, который возглавил массовые протесты в стране.

Заседание парламента, на котором предстоит избрать премьер-министра, состоится 8 мая. 1 мая парламент уже рассматривал кандидатуру Пашиняна, но тогда Республиканская партия не поддержала его.

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