Появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро
2 мая, 2018, 07:38
Появилось видео, на котором более детально видно, что происходило во время конфликта пятерых мужчин с депутатом от БПП Мустафой Найемом
Видео размещено на странице группы "Киев Оперативный" в Facebook.
На нем видно, что депутата окружили пятеро мужчин, и один из них после словесной перепалки наносит Найему несколько ударов в лицо.
При этом участники конфликта находились в пространстве между тремя автомобилями, два из которых перекрывали движение машине нардепа.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей.
- Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападавший, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
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