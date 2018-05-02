Появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро

2 мая, 2018, 07:38

Появилось видео, на котором более детально видно, что происходило во время конфликта пятерых мужчин с депутатом от БПП Мустафой Найемом

Видео размещено на странице группы "Киев Оперативный" в Facebook.

На нем видно, что депутата окружили пятеро мужчин, и один из них после словесной перепалки наносит Найему несколько ударов в лицо.

При этом участники конфликта находились в пространстве между тремя автомобилями, два из которых перекрывали движение машине нардепа.