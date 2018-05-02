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Появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро

Появилось видео, на котором более детально видно, что происходило во время конфликта пятерых мужчин с депутатом от БПП Мустафой Найемом

Видео размещено на странице группы "Киев Оперативный" в Facebook.

На нем видно, что депутата окружили пятеро мужчин, и один из них после словесной перепалки наносит Найему несколько ударов в лицо.

При этом участники конфликта находились в пространстве между тремя автомобилями, два из которых перекрывали движение машине нардепа.

  • Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей.
  • Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
  • Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
  • Еще один нападавший, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
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