После обстрелов оккупантов неподалеку Мариуполя пропал военный, - штаб ООС

2 мая, 2018, 20:51

В районе населенного пункта Широкино, близ Мариуполя, по завершению обстрела противником из артиллерии обнаружили отсутствие одного военнослужащег

Об этом сообщает операция Объединенных сил в Facebook.

По состоянию на 17:00 2 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается напряженной. Наибольшую активность противник проявляет в районе населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Опытное, Троицкое, Водяное, Широкино, Лебединское, где применяя огонь артиллерии и минометов пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций.

Враг 17 раз применил запрещенное оружие. Подразделения, задействованные боем дают адекватный ответ. Большинство огневых средств противника подавлены. На остальных участках войска приведены в полную боевую готовность.

В 15:45, в районе населенного пункта Широкино, близ Мариуполя, по завершению обстрела противником из артиллерии обнаружено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил. Командованием принимаются меры по его розыску.

Погибших и раненых во время ведения боевых действий по состоянию на 17 часов нет.