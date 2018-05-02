Пошел заработать: на Донетчине разоблачили еще одного боевика

2 мая, 2018, 15:10

В Донецкой области разоблачили бывшего боевика ДНР с позывным “Стажер”, который подался на сторону ДНР с целью наживы

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Донецкой области.

Информацию об участнике незаконных вооруженных формирований получили работники Управления уголовного розыска ГУНП Донецкой области и оперативники Покровского отдела полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания.

Установлено, что в середине мая 2014 года 38-летний житель города Мирноград (до 2016 г. - Димитров) Донецкой области решил заработать в качестве боевика. На центральной площади Донецка мужчина нашел агитационную палатку подразделения боевиков “Оплот”. Сразу же подписал все необходимые документы. Его отправили в “военную часть”, где сразу выдали автомат АК-74 и поставили на посменное дежурство.

Через несколько дней новобранца направили в подразделения “Рысь” в Славянске. Там ему дали позывной “Стажер”. Сперва боевик помогал на кухне, а потом ему выдали военную форму, обувь, оружие и заставили выполнять работы по укреплению блиндажей и окопов. Также наемник “охранял здание склада в качестве постового” согласно графику.

В середине июня “Стажера” снова перевели в Донецк. Там сообщили, что совсем скоро он будет привлекаться к боевым действиям. По словам самого бывшего боевика, он испугался, что его могут убить, поэтому “переоделся, взял у сослуживца деньги и вернулся в Мирноград”.

“Стажер” отметил, что никакого денежного вознаграждения за свою службу не получил.

Вернувшись домой, бывший боевик пытался вести скрытный образ жизни, опасаясь ответственности за свой поступок.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 260 “Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований”.