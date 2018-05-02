Порошенко подписал закон о реабилитации жертв советских репрессий
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Закон в значительной мере восполняет правовые пробелы, которые имели место в законодательстве, и улучшит ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав", - говорится в сообщении.
Так, в законе введена категория пострадавших от репрессий - родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом.
Кроме того, нормированная обновленная процедура реабилитации, которая максимально будет учитывать все обстоятельства совершения репрессии против конкретного лица. При этом рассмотрение документов предусматривает не только участие представителей органов власти, но и объединений граждан, занимающихся соответствующей тематикой.
- Напомним, 15 мая 2015 года президент Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации, в частности "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики".
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