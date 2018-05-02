Помпео принял присягу госсекретаря США
2 мая, 2018, 22:52
Майк Помпео принял присягу государственного секретаря Соединенных Штатов Америки
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Во время церемонии Помпео выразил уверенность, что его команда в Вашингтоне и во всем мире будет выполнять свою миссию на пользу американскому народу.
"Во всех позициях я был свидетелем навыков, опыта и патриотизма наших специалистов по иностранным делам", – сказал Помпео.
Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил об абсолютной уверенности в том, что Помпео сделает "невероятную работу".
"Во время путешествий по миру он будет выполнять величайшую миссию и высший долг Государственного департамента – представлять интересы американского народа", – сказал Трамп.
- Напомним, 26 апреля Сенат США в полном составе утвердил Майка Помпео на посту государственного секретаря США.
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