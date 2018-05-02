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Помпео принял присягу госсекретаря США

Майк Помпео принял присягу государственного секретаря Соединенных Штатов Америки

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Во время церемонии Помпео выразил уверенность, что его команда в Вашингтоне и во всем мире будет выполнять свою миссию на пользу американскому народу.

"Во всех позициях я был свидетелем навыков, опыта и патриотизма наших специалистов по иностранным делам", – сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил об абсолютной уверенности в том, что Помпео сделает "невероятную работу".

"Во время путешествий по миру он будет выполнять величайшую миссию и высший долг Государственного департамента – представлять интересы американского народа", – сказал Трамп.

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