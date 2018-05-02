Полиция рассказала, как прошла годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал советник ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"Мероприятия на Куликовом поле завершились (пророссийская акция, — ред.). Полиция задействовала антикризисные группы и группы превентивной коммуникации, которые оказались эффективными. Когда возникали какие-то споры, то они немедленно появлялись на месте событий. У нас практически не было ни одного правонарушения, кроме одного случая, произошедшего не по периметру Куликова поля, а в городе. Там двое патриотично настроенных юношей вступили в конфликт с одним из сторонников Куликового поля. Ему нанесли легкие телесные повреждения", - сказал Форостяк.
По его словам, по данному факту открыто уголовное производство. Лица, принявшие участие в потасовке, были задержаны и доставлены в отдел полиции. Сейчас в Одессе проходит марш патриотических сил. Полиция продолжает следить за порядком.
- Ранее сообщалось, что в очередную годовщину трагических событий 2 мая 2014 года Национальная полиция ограничила движение транспорта в центральной части Одессы, в том числе в районе Куликового поля, Соборной и Греческой площади.
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