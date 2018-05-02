Полиция рассказала, как прошла годовщина трагедии 2 мая в Одессе

2 мая, 2018, 19:37

В годовщину трагедии 2 мая в Одессе не зафиксировали ни одного правонарушения, кроме одного случая, произошедшего не на периметре Куликового поля

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал советник ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Мероприятия на Куликовом поле завершились (пророссийская акция, — ред.). Полиция задействовала антикризисные группы и группы превентивной коммуникации, которые оказались эффективными. Когда возникали какие-то споры, то они немедленно появлялись на месте событий. У нас практически не было ни одного правонарушения, кроме одного случая, произошедшего не по периметру Куликова поля, а в городе. Там двое патриотично настроенных юношей вступили в конфликт с одним из сторонников Куликового поля. Ему нанесли легкие телесные повреждения", - сказал Форостяк.

По его словам, по данному факту открыто уголовное производство. Лица, принявшие участие в потасовке, были задержаны и доставлены в отдел полиции. Сейчас в Одессе проходит марш патриотических сил. Полиция продолжает следить за порядком.