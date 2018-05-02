Нужно снижать доступность сигарет - экс-министр здравоохранения Полищук

2 мая, 2018, 11:41

Бывший министр здравоохранения Николай Полищук поддерживает введение фискального механизма налогообложения сигарет, поскольку это снизит доступность сигарет - в т.ч. для молодежи и подростков

"Моя однозначная позиция – все вредные привычки, все, что вредит здоровью, должно быть малодоступным – как по цене, так и по местам употребления и приобретения. Поэтому нижний порог цен на сигареты однозначно нужно повышать", - уверен Николай Полищук.

По прогнозу экс-министра здравоохранения, это уменьшит количество курильщиков, уровень заболеваемости и главное - смертность, особенно, среди людей среднего возраста.

"Цены на сигареты в Украине должны быть приближены к европейским. Тогда это исключит целую категорию курильщиков – дети и подростки. Ведь если на сигареты будет высокая цена, откуда они возьмут деньги?" - задает вопрос Николай Полищук.

Слова экс-министра подтверждает и статистика Всемирного банка, за 7 лет – с 2010 по 2017 г. – уровень курения в Украине снизился на 20% - в основном из-за подорожания сигарет.

По словам эксперта Института стратегических исследований при Министерстве здравоохранения Константина Красовского, именно подорожание сигарет стало самой главной причиной снижения курения в Украине за последние годы.

"Снижается ценовая доступность сигарет. За последние два года население, у которого уменьшились доходы, начало экономить на табаке. Многие бросили курить, многие потенциальные курильщики передумали начинать курить", - объясняет последние тенденции Константин Красовский.

По его мнению, эту позитивную тенденцию нужно усиливать и делать все, чтобы в Украине не было слишком дешевых сигарет.

Напомним, Министерство финансов разработало новый фискальный механизм налогообложения сигарет, который предполагает уплату дополнительного акциза при слишком низкой цене за пачку сигарет. На данный момент, минимальный порог для задействования нового механизма составляет 25,5 грн. за пачку.

По расчетам доктора экономических наук Михаила Миненко, если бы фискальный механизм уже работал, за первые 4 месяца этого года он мог бы уже принести в госбюджет более 2 млрд. гривен.