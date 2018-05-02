Неисправные автобусы и пренебрежение остановками: полиция зафиксировала 7 тысяч нарушений среди водителей общественного транспорта
Об этом сообщает патрульная полиция в Facebook.
Всего полицейские проверили около 36 тысяч единиц транспорта, из них 1736 автобусов, предназначенных для перевозки организованных групп детей.
За период проведения комплекса мероприятий "Перевозчик" полицейские оформили 7029 административных материалов за нарушения, допущенные водителями автобусов. Самые распространенные из них - перевозка пассажиров сверх установленного количества, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, пренебрежение правилами остановки во время посадки и высадки пассажиров, наличие технических неисправностей транспортных средств, управление водителями без необходимых документов, отклонение от определенного маршрута движения и незаезд на автостанцию, управление автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль.
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