 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Не только Facebook: Twitter тоже продал Cambridge Analytica данные пользователей

Компания Twitter продала исследовательскому агенству Cambridge Analytica суточный доступ к данным пользователей в 2015 году

Об этом пишет Engadget.

Кроме доступа на один день, компания купила случайную выборку твитов с декабря 2014 по апрель 2015 года. По мнению представителей Twitter, компания не видит доступа "к частной информации" в проданных данных. Неизвестно, что было в полученной информации и как Cambridge Analytica использовала эти данные.

Читайте также: Робот или рептилия: Как и почему в соцсетях издеваются над Цукербергом

Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.

  • Правления британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
  • Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
  • В США три пользователя Facebook Messenger подали иск против компании из-за утечки данных миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
  • 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 мая, 2018 среда

1 мая, 2018 вторник

больше новостей

2 мая, 2018 среда

1 мая, 2018 вторник

30 апреля, 2018 понедельник

29 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать