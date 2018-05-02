Не только Facebook: Twitter тоже продал Cambridge Analytica данные пользователей
Об этом пишет Engadget.
Кроме доступа на один день, компания купила случайную выборку твитов с декабря 2014 по апрель 2015 года. По мнению представителей Twitter, компания не видит доступа "к частной информации" в проданных данных. Неизвестно, что было в полученной информации и как Cambridge Analytica использовала эти данные.
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Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Правления британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
- В США три пользователя Facebook Messenger подали иск против компании из-за утечки данных миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
- 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
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