Не только Facebook: Twitter тоже продал Cambridge Analytica данные пользователей

2 мая, 2018, 09:58

Компания Twitter продала исследовательскому агенству Cambridge Analytica суточный доступ к данным пользователей в 2015 году

Об этом пишет Engadget.

Кроме доступа на один день, компания купила случайную выборку твитов с декабря 2014 по апрель 2015 года. По мнению представителей Twitter, компания не видит доступа "к частной информации" в проданных данных. Неизвестно, что было в полученной информации и как Cambridge Analytica использовала эти данные.

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Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.