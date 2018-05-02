НАПК направило в суд админпротокол в отношении омбудсмена Денисовой

2 мая, 2018, 17:07

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы в отношении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

На заседании агентство приняло решение о направлении в суд протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в работе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

В НАПК установили, что Денисова как народный депутат Украины VIII созыва действовала в условиях реального конфликта интересов, когда голосовала на пленарном заседании о назначении ее на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Этим она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.