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НАПК направило в суд админпротокол в отношении омбудсмена Денисовой

Людмила Денисова
Людмила Денисова
фото: ombudsman.gov.ua
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы в отношении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

На заседании агентство приняло решение о направлении в суд протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в работе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

В НАПК установили, что Денисова как народный депутат Украины VIII созыва действовала в условиях реального конфликта интересов, когда голосовала на пленарном заседании о назначении ее на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Этим она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

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