НАПК направило в суд админпротокол в отношении омбудсмена Денисовой
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
На заседании агентство приняло решение о направлении в суд протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в работе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
В НАПК установили, что Денисова как народный депутат Украины VIII созыва действовала в условиях реального конфликта интересов, когда голосовала на пленарном заседании о назначении ее на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Этим она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.
- Напоминаем, 15 марта в Верховной Раде большинством голосов избрали Людмилу ДенисовуУполномоченным по правам человека.
- Впоследствии НАПК пригласило для дачи объяснений омбудсмена Денисову, которая голосовала за рассмотрение своей кандидатуры Радой.
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