Нападение на Найема: второго подозреваемого взяли под домашний арест
Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство прокуратуры, сообщает Громадське.
19-летнему подозреваемому, ранее не судимому гражданину Украины Ахмету Саитову инкриминируют нарушение ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса — «хулиганство, совершенное группой лиц».
Прокуратура ходатайствовала о взятии Саитова под стражу без возможности залога. Прокурор также отметил угрозах в социальных сетях, о которых ранее отметила адвокат Мустафы Найема и его брат, что и было аргументом стороны обвинения для взятия Саитова под стражу.
Со своего богу адвокат подозреваемого просил более легкой меры пресечения для него. Саитов полностью соглашался со своим адвокатом и ничего не комментировал на заседании.
Также защита Саитова заявил, что пострадавший депутат Найем при даче показаний в деле был под действием обезболивающих препаратов, которые могли повлиять на показания.
- Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
- 2 мая Шевченковский райсуд Киева назначил одному из нападавших на народного депутата Мустафу Найема меру пресечения в виде домашнего ареста и ношения электронного браслета.
- Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
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