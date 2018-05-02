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Нападение на Найема: второго подозреваемого взяли под домашний арест

Второго подозреваемого в нападении на депутата от БПП Мустафу Найема взяли под ночной домашний арест

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство прокуратуры, сообщает Громадське.

19-летнему подозреваемому, ранее не судимому гражданину Украины Ахмету Саитову инкриминируют нарушение ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса — «хулиганство, совершенное группой лиц».

Прокуратура ходатайствовала о взятии Саитова под стражу без возможности залога. Прокурор также отметил угрозах в социальных сетях, о которых ранее отметила адвокат Мустафы Найема и его брат, что и было аргументом стороны обвинения для взятия Саитова под стражу.

Со своего богу адвокат подозреваемого просил более легкой меры пресечения для него. Саитов полностью соглашался со своим адвокатом и ничего не комментировал на заседании.

Также защита Саитова заявил, что пострадавший депутат Найем при даче показаний в деле был под действием обезболивающих препаратов, которые могли повлиять на показания.

  • Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
  • Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
  • Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
  • Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
  • 2 мая Шевченковский райсуд Киева назначил одному из нападавших на народного депутата Мустафу Найема меру пресечения в виде домашнего ареста и ношения электронного браслета.
  • Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
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