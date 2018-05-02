Нападение на Найема: второго подозреваемого взяли под домашний арест

2 мая, 2018, 23:33

Второго подозреваемого в нападении на депутата от БПП Мустафу Найема взяли под ночной домашний арест

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, рассмотрев ходатайство прокуратуры, сообщает Громадське.

19-летнему подозреваемому, ранее не судимому гражданину Украины Ахмету Саитову инкриминируют нарушение ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса — «хулиганство, совершенное группой лиц».

Прокуратура ходатайствовала о взятии Саитова под стражу без возможности залога. Прокурор также отметил угрозах в социальных сетях, о которых ранее отметила адвокат Мустафы Найема и его брат, что и было аргументом стороны обвинения для взятия Саитова под стражу.

Со своего богу адвокат подозреваемого просил более легкой меры пресечения для него. Саитов полностью соглашался со своим адвокатом и ничего не комментировал на заседании.

Также защита Саитова заявил, что пострадавший депутат Найем при даче показаний в деле был под действием обезболивающих препаратов, которые могли повлиять на показания.