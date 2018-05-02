Наев пообещал прекратить безнаказанные обстрелы со стороны оккупантов

2 мая, 2018, 11:45

Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявил о задаче прекратить обстрелы со стороны российских оккупантов на Донбассе и жесткой реакции на нарушение перемирия

Об этом Наев сказал во время брифинга по случаю начала ООС, передает Еспресо.TV.

"Граждане, которые с оружием в руках защищают Родину от вражеской агрессии, это сокровища Украины, всего ее народа, их жизни должны цениться прежде всего. Именно поэтому для меня, как для командующего, одной из главных задач является прекращение безнаказанных обстрелов украинских позиций, которые приводят к гибели наших солдат. Ответ на такие провокации будет жестким и неотвратимыми", - сказал Наев.

Командующий ООС подчеркнул, что соблюдение Минских соглашений не означает отказа украинских военных от самозащиты.

"Мы исходим из того, что выполнение Минских договоренностей не лишает Объединенные силы права на самозащиту - то есть на защиту от огня и реагирования на действия террористов всеми доступными способами. Военная деятельность будет сопровождаться апробацией и дальнейшим внедрением элементов новейших автоматизированных систем управления войсками", - добавил Наєв.

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Командующий ООС также назвал обстрелы со стороны оккупантов актом убийства, поскольку украинская армия в настоящее время придерживается условий перемирия.

"Мы не будем мириться с системными обстрелами, которые противник проводит против украинских позиций, нарушая все возможные договоренности и объявленное перемирие. В результате этих обстрелов почти ежедневно гибнут или терпят ранения наши люди, украинские военные, обездоленными остаются украинские семьи. Такие односторонние обстрелы со стороны российских оккупационных сил являются актом убийства, ведь мы придерживаемся мирных договоренностей, а наш противник ими откровенно пренебрегает, как и нормами морали и воинской чести", - сказал Наев.

По словам командующего ООС, на Донбассе также усилят борьбу с контрабандой через линию разграничения.

"Важной задачей Госпогранслужбы и ГФС является исключение незаконного пересечение товаров и услуг на или с временно оккупированных территорий. Мы инструменты для предотвращения такого позорного явления, как контрабанда через линию соприкосновения. Это бизнес на крови людей", - сказал Наев.

Командующий ООС подчеркнул необходимость прекращения контрабандных схем, организованные с привлечением военных и правоохранителей.

"Военные органы правопорядка, прокурорского надзора, фискальной и пограничной служб решительно настроены на то, чтобы прекратить незаконные схемы, которые имеют признаки деятельности организованных преступных групп, и полностью исключить втягивание военнослужащих и правоохранителей в незаконные схемы пересечения товаров", - добавил Наев.