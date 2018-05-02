На Ривненщине неизвестные разгромили молитвенную часовню на еврейском кладбище

2 мая, 2018, 17:05

В городе Острог Ривненской области неизвестные повредили молитвенную часовню на еврейском кладбище

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Следственно-оперативная группа обнаружила, что в часовне повреждены стеклопакеты входных дверей и окон, а в середине - электроконвектор и частично мебель, а также разбросаны вещи", - сообщил начальник Острожского отдела полиции Эдуард Холод.

По словам правоохранителя, во время осмотра места происшествия никаких признаков противоправных действий на религиозной почве не обнаружили.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в крупных размерах).

Злоумышленникам грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

В то же время председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский уточнил в Facebook, что погром совершили на могиле раввина Магаршо (1555-1631).