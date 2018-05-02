На Харьковщине в ДТП погиб известный украинский гонщик и блогер

2 мая, 2018, 13:10

2 мая на Харьковщине, недалеко от Кутузовки, произошла смертельная авария

Об этом сообщается в эфире Еспресо.TV.

По данным очевидцев, внедорожник “Тойота” вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet, в результате чего водитель последнего погиб.

Погибший — 22-летний Андрей Василенко, известный под прозвищем Amigos гонщик и блогер. Вместе с ним в Chevrolet была его девушка. Она чудом выжила и в состоянии шока, с многочисленными травмами была доставлена в больницу.

По словам свидетелей трагедии, аварию спровоцировал водитель внедорожника, вылетев на встречную полосу. Водитель “Тойоты” практически не пострадал. Очевидцы сообщают, что он был нетрезв и хвастался удостоверением полицейского. Впрочем, правоохранители отмечают, что к сотрудникам полиции этот человек не принадлежит.

Водителя “Тойоты” задержали и объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения).