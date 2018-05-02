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На Донбассе ранены 2 бойца ВСУ, оккупанты обстреляли мирный поселок

За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки ситуация на Донбассе существенно не изменилась, оккупанты 52 раза открывали огонь по позициям украинской армии, 13 раз - из тяжелого вооружения.

Активные действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Шахта Дутовка, Марьинка, Светлодарск, Луганское, Лебединское, Старогнатовка, Невельское. Ночью, 2 мая, противник дважды вел огонь из 120-мм минометов по опорному пункту наших войск на Луганском направлении.

"В ходе боевых действий два военнослужащих объединенных сил получили ранения, их срочно эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная помощь. По данным разведки, противник понес потери - 4 боевика", - подчеркнули в ведомстве.

В 11-м часу ночи враги осуществили огневой налет по артиллерии калибра 152 мм в населенный пункт Троицкое. Российско-террористические войска выпустили по мирному поселку, где нет позиций украинских подразделений, 15 снарядов.

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