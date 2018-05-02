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Музычук выложила фото со звездой "Реала". Шахматистка - фанатка мадридцев


фото: facebook
Вице-чемпионка мира по шахматам Анна Музычук поздравила мадридский "Реал" с выходом в финал Лиги чемпионов

Музычук выложила фото с форвардом мадридцев Каримом Бензема в facebook.

"Они это сделали! "Реал" достиг финала Лиги чемпионов! На фото с вчерашним героем Каримом Бензема, который забил дважды. Поздравляю всю команду и с нетерпением жду финального матча в Киеве", - написала Музычук.

 

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