Музычук выложила фото со звездой "Реала". Шахматистка - фанатка мадридцев

2 мая, 2018, 14:52

Вице-чемпионка мира по шахматам Анна Музычук поздравила мадридский "Реал" с выходом в финал Лиги чемпионов

Музычук выложила фото с форвардом мадридцев Каримом Бензема в facebook.

"Они это сделали! "Реал" достиг финала Лиги чемпионов! На фото с вчерашним героем Каримом Бензема, который забил дважды. Поздравляю всю команду и с нетерпением жду финального матча в Киеве", - написала Музычук.