Музычук выложила фото со звездой "Реала". Шахматистка - фанатка мадридцев
2 мая, 2018, 14:52
Вице-чемпионка мира по шахматам Анна Музычук поздравила мадридский "Реал" с выходом в финал Лиги чемпионов
Музычук выложила фото с форвардом мадридцев Каримом Бензема в facebook.
"Они это сделали! "Реал" достиг финала Лиги чемпионов! На фото с вчерашним героем Каримом Бензема, который забил дважды. Поздравляю всю команду и с нетерпением жду финального матча в Киеве", - написала Музычук.
- 1 мая "Реал" сыграл вничью 2:2 с "Баварией" и стал первым финалистом Лиги чемпионов, дубль в ворота мюнхенцев сделал Бензема.
- Футболист "Баварии" Артуро Видаль возмутился судейством в матче и обозвал игроков "Реала" крысами.
- Защитник мадридцев Марсело признал, что сыграл рукой на собственной штрафной площадке, и рефери должен был назначать пенальти.
- Сегодня в Риме повторный полуфинальный матч сыграют итальянская "Рома" и английский "Ливерпуль", которые определят второго финалиста Лиги чемпионов.
- Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
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