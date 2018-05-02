Melovin провел первую репетицию на сцене Евровидения в Португалии. Как это было
Соответствующее видео опубликовали на официальной странице Евровидения в YouTube.
По словам свидетелей, номер начинается с крупного плана Melovin, лежащего внутри рояля, словно в гробу. Затем украинец поднимается при помощи подпорки наверх и приземляется на сцену, где стоят бэк-вокалисты.
"На сцене царит атмосфера мрачной таинственности, но это слабо передается зрителям. Пресс-центр встретил неплохо, но без особо энтузиазма”, - говорится в комментарии на портале Esckaz.
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Другие же с восторгом отреагировали на выступление певца, похвалив его уверенность и интересную поставновку на сцене.
"Впечатляющее и буквально феерическое выступление на сцене может стать самым обсуждаемым на Евровидении в этом году", - комментируют свидетели.
- Напомним, Украина поборется за участие в финале Евровидения во втором полуфинале конкурса.
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