Линарес рассказал, как можно побить Ломаченко

2 мая, 2018, 17:33

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес объяснил, за счет чего собирается одолеть украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает Boxingscene.

По мнению венесуэльского чемпиона Василий Ломаченко тоже не идеальный боксер и имеет недостатки.

"Ежедневно мы совершенствуем стратегию, которая поможет нам побить Ломаченко. Василий очень быстрый и точный. У него много хороших качеств, но идеального боксера не существует. Если его кто-то победил, почему это не смогу сделать я. Сейчас я работаю с двойным, даже тройным рвением. У меня есть все навыки, необходимые для победы над Ломаченко", - заверил Линарес.

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