Линарес рассказал, как можно побить Ломаченко
2 мая, 2018, 17:33
Венесуэльский боксер Хорхе Линарес объяснил, за счет чего собирается одолеть украинца Василия Ломаченко
Об этом сообщает Boxingscene.
По мнению венесуэльского чемпиона Василий Ломаченко тоже не идеальный боксер и имеет недостатки.
"Ежедневно мы совершенствуем стратегию, которая поможет нам побить Ломаченко. Василий очень быстрый и точный. У него много хороших качеств, но идеального боксера не существует. Если его кто-то победил, почему это не смогу сделать я. Сейчас я работаю с двойным, даже тройным рвением. У меня есть все навыки, необходимые для победы над Ломаченко", - заверил Линарес.
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- Бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке.
- Линарес является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
- Ломаченко владеет титулом чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) во второй полулегкой категории (до 59 кг).
- В своем предыдущем поединке 9 декабря 2017 года Василий Ломаченко досрочно победил кубинца Гильермо Рингондо.
- Ранее промоутер украинца Боб Арум заявил, что легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо все еще не отказался от поединка с Василием Ломаченко.
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