Китайские компании следят за эмоциями сотрудников, чтобы больше зарабатывать

2 мая, 2018, 11:10

Более 10 заводов в Китае начали использовать сенсоры мозговой активности с искусственным интеллектом, чтобы следить за эмоциональным состоянием сотрудников во время работы

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

Работникам более 10 заводов приходится носить на производстве каски или другие головные уборы со встроенными сенсорами мозговых волн.

Технология широко используется во всем мире, но Китай применяет ее в беспрецедентных масштабах на заводах, в общественном транспорте, государственных и военных учреждениях, чтобы повысить конкурентоспособность своей обрабатывающей промышленности и поддерживать социальную стабильность

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Устройства помогают выявить усталость, панику, грусть и другие эмоции сотрудников. Некоторые компании также добавили сенсоры в VR-гарнитуры, чтобы следить за тем, как персонал реагирует на виртуальную среду, созданную после рабочих сценариев.

Сообщается, что чаще всего устройства начали использовать производственные компании, на которых работники сталкиваются с высоким риском, например среди машинистов поездов или электриков. Сенсоры замечают, если такой работник устал или задремал, и дают сигнал тревоги управляющему персоналу.

Джин Цзя, адъюнкт-профессор по теории мозга и когнитивной психологии в бизнес-школе Университета Нинбо, сказала, что высоко эмоциональный сотрудник на ключевой должности может повлиять на всю производственную линию, ставя под угрозу собственную безопасность и безопасность других.

"Когда система выдает предупреждение, менеджер просит рабочего взять выходной или перейти на менее стрессовую должность. Некоторые работы требуют высокой концентрации. Нет места для ошибки", - добавляет ученый.

Таким образом устройства экономят компаниям деньги на ошибках и несчастных случаях. Кроме того, сообщается, что отслеживание эмоционального состояния помогает увеличить доходы.

Представитель одной из компаний заявил South China Morning Post, что доходы его фирмы выросли на 315 млн долларов с момента, когда такую ​​систему внедрили в 2014 году.

Однако новые требования китайского бизнеса не до конца устраивают работников. Например, из-за небольшого стресса их могут попросить сделать перерыв на несколько дней и даже уволить. При этом непонятно, что делать, если система обнаружит проблему у человека, который считает себя вполне здоровым.

Цяо Чжиан, профессор психологии управления Пекинского педагогического университета, сказал, что, хотя устройства могут сделать бизнес более конкурентоспособным, технологии могут также стать инструментом злоупотреблений со стороны компаний по неприкосновенности частной жизни.

Как отметило издание, в Китае нет закона, который запрещал бы компаниям использовать такой подход в работе. Работодатели применяют технологию для увеличения доходов, а китайские сотрудники часто слишком слабы, чтобы сказать "нет".

"Утечка данных пользователей в Facebook - это уже достаточно плохо. Но наблюдение за мозгом может вывести проблемы неприкосновенности частной жизни на совершенно новый уровень", - добавляет Цяо.

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