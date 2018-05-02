Ким Чен Ын согласен встретиться с Трампом в одном из предложенных мест, - СМИ
Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник издания отметил, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин убедил Ким Чен Ына провести предстоящую встречу с Трампом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.
По данным другого источника, существует "значительная возможность", что саммит будет проходить именно в этом месте, причем некоторые события, возможно, будут запланированы на северной стороне линии военной демаркации.
Такой вариант встречи является наиболее логичным для Ким Чен Ына, поскольку там уже находятся средства массовой информации и оборудование, что позволило бы провести саммит в конце мая.
Отметим, Трамп накануне заявил, что рассматривает несколько мест, где может встретиться с главой Северной Кореи. Среди них вышеупомянутая демилитаризованная зона, а также Сингапур.
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- Лидеры двух Корей накануне анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, что формально продолжается с 1953 года.
- Отметим, в конце марта северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США.
- После этой встречи эксперты высказали мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.
- Напомним, в марте представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры со США.
- Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
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