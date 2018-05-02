Ким Чен Ын согласен встретиться с Трампом в одном из предложенных мест, - СМИ

2 мая, 2018, 08:32

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на собственные источники.

Собеседник издания отметил, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин убедил Ким Чен Ына провести предстоящую встречу с Трампом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

По данным другого источника, существует "значительная возможность", что саммит будет проходить именно в этом месте, причем некоторые события, возможно, будут запланированы на северной стороне линии военной демаркации.

Такой вариант встречи является наиболее логичным для Ким Чен Ына, поскольку там уже находятся средства массовой информации и оборудование, что позволило бы провести саммит в конце мая.

Отметим, Трамп накануне заявил, что рассматривает несколько мест, где может встретиться с главой Северной Кореи. Среди них вышеупомянутая демилитаризованная зона, а также Сингапур.

Читайте также: "Потепление" между США и КНДР. Что происходит