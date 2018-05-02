Крысы, - разъяренный игрок "Баварии" обозвал футболистов "Реала"
2 мая, 2018, 13:40
Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль не сдержался из-за поражения от "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов
Видаль в игре против "Реала" не мог помочь "Баварии" из-за травмы и выразил возмущение судейством в ответном матче 1/2 финала в Instagram.
В конце первого тайма защитник мадридцев Марсело сыграл рукой в собственной штрафной, но турецкий арбитр Джюнейт Чакыр не назначил одиннадцатиметровый.
"Опять! Пенальти. Вот же дерьмо!", - написал Видаль в Instagram. После игры чилиец не успокоился и обозвал игроков "Реала", которые праздновали победу, крысами. "Крысы", - написал чилиец. Однако, позже Видаль удалил эмоциональные посты из соцсети.
- После игры Марсело признал, что сыграл на собственной штрафной площадке рукой.
- Матч "Реал" - "Бавария" состоялся 1 мая в Мадриде и завершился ничьей 2:2, которая вывела испанцев в финал Лиги чемпионов.
- Второй финалист турнира определится сегодня в Риме, где итальянская "Рома" попытается отыграться после поражения в первой игре от английского "Ливерпуля" - 2:5.
- Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
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