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Крысы, - разъяренный игрок "Баварии" обозвал футболистов "Реала"


фото: thethaovanhoa.vn
Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль не сдержался из-за поражения от "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов

Видаль в игре против "Реала" не мог помочь "Баварии" из-за травмы и выразил возмущение судейством в ответном матче 1/2 финала в Instagram.

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В конце первого тайма защитник мадридцев Марсело сыграл рукой в собственной штрафной, но турецкий арбитр Джюнейт Чакыр не назначил одиннадцатиметровый.

"Опять! Пенальти. Вот же дерьмо!", - написал Видаль в Instagram. После игры чилиец не успокоился и обозвал игроков "Реала", которые праздновали победу, крысами. "Крысы", - написал чилиец. Однако, позже Видаль удалил эмоциональные посты из соцсети.

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