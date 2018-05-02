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Кличко назвал условие своего возвращения на ринг


фото: twitter
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко назвал условие своего возвращения на ринг

Об этом сообщает DW.

По словам украинца, он снова может выйти на ринг исключительно с благотворительной целью.

"Люди могут менять сферы деятельности много раз на протяжении жизни. Посмотрите на Арнольда Шварценеггера: он был спортсменом, потом стал актером, потом политиком, из политики перешел в бизнес, а сейчас занимается экологическими проблемами. Но если я сейчас выйду на ринг, то только в благотворительных целях", - сказал Кличко.

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