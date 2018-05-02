2 мая, 2018, 16:17

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко назвал условие своего возвращения на ринг

Об этом сообщает DW.

По словам украинца, он снова может выйти на ринг исключительно с благотворительной целью.

"Люди могут менять сферы деятельности много раз на протяжении жизни. Посмотрите на Арнольда Шварценеггера: он был спортсменом, потом стал актером, потом политиком, из политики перешел в бизнес, а сейчас занимается экологическими проблемами. Но если я сейчас выйду на ринг, то только в благотворительных целях", - сказал Кличко.

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в августе прошлого года.

В своем последнем поединке 29 апреля 2017 года украинец проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа.

18 апреля Джошуа заявил, что хотел бы видеть Кличко своим тренером.

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