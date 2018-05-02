Харьковчанин пытался провезти в Россию 15,5 млн рублей

2 мая, 2018, 23:05

На границе с Россией пограничники Харьковского отряда обнаружили у украинца 15,5 млн рублей незадекларированной валюты

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

После обеда в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл автомобиль "Хюндай" под управлением гражданина Украины 1972 года рождения, жителя Харькова. Он следовал из Украины в Россию.

Во время осуществления погранично-таможенного контроля мужчина заметно нервничал, поэтому правоохранители приняли решение о проведении углубленного осмотра автомобиля и личных вещей мужчины. В результате в порогах автомобиля обнаружили пять полиэтиленовых свертков, в которых находились деньги. Общая сумма незадекларированных средств составила 15 млн 500 тысяч рублей РФ.

Сотрудники ДФС составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли средства вместе с машиной. Общая сумма оценки валюты по курсу НБУ и машины составляет почти 6,7 млн гривен.