ГПУ сообщила о подозрении двум "беркутовцам", которые разгоняли Евромайдан

2 мая, 2018, 17:30

Департамент спецрасследований ГПУ сообщил о подозрении двум бывшим милиционерам полка милиции особого назначения "Беркут" (один из которых является действующим сотрудником полиции)

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, они причастны к препятствование проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве, а также по другим фактам незаконного противодействия акциям протеста.

Их подозревают в совершении во время указанных событий преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пытки, совершенное группой лиц), ч. 1 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов должностным лицом, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

В целом в настоящее время в указанном эпизоде преступного противодействия протестным акциям сообщено о подозрении 22 лицам, в том числе 8 высокопоставленным чиновникам и 12 правоохранителям. Объявлены в розыск 10 подозреваемых обвинительные акты в отношении 10 лиц направлены в суд.