ГПУ сообщила о подозрении двум "беркутовцам", которые разгоняли Евромайдан
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, они причастны к препятствование проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве, а также по другим фактам незаконного противодействия акциям протеста.
Их подозревают в совершении во время указанных событий преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пытки, совершенное группой лиц), ч. 1 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов должностным лицом, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов).
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
В целом в настоящее время в указанном эпизоде преступного противодействия протестным акциям сообщено о подозрении 22 лицам, в том числе 8 высокопоставленным чиновникам и 12 правоохранителям. Объявлены в розыск 10 подозреваемых обвинительные акты в отношении 10 лиц направлены в суд.
- Напомним, ранее ГПУ задержала Ивана Бубенчика, который заявлял, что во время Революции Достоинства стрелял из автомата по подразделениям "Беркута" и убил двух из них.
- В ГПУ заявили, что закон об амнистии участников Революции Достоинства не может быть применен к подозреваемому в убийстве "беркутовцев" Ивану Бубенчику.
- Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал неправильной квалификацию действий Бубенчика и сменил прокуроров в деле.
- 5 апреля прокуратура изменила подозрение в деле Ивана Бубенчика и отозвала ходатайство об аресте.
- В деле Бубенчика осталось 2 статьи Уголовного кодекса: "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
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