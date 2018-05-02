ГМО в венах: Ученые научились редактировать кровь для переливания. Зачем

2 мая, 2018, 14:50

Биологи из Бристольского университета представили технологию редактирования генов - по их словам, она поможет вырабатывать клетки крови для переливания пациентам, которых не могут обеспечить доноры

Об этом пишет Eurek Alert.

Ученые отметили, что переливание отредактированных эритроцитов с улучшенной совместимостью может обеспечить более качественное лечение для пациентов с особенностями строения крови.

Для этого исследователи предложили использовать технологию CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats..

Механизм работает аналогично функции "найти и заменить": фермент Cas9 разрезает ДНК в месте, выбранном по образцу. После этого специфические гены, которые могут вызывать иммунные реакции, удаляются.

Ученые отмечают, что в то время как большинство людей могут безопасно получать кровь из донорской базы, пациенты с заболеваниями - такими как талассемия или серповидноклеточная анемия, требуют частых переливаний, и в первую очередь это нововведение может помочь им.

Исследование, опубликованное в журнале EMBO Molecular Medicine, - первое доказательство того, что изменение генов можно использовать в производстве редких или адаптированных эритроцитов для пациентов с особыми потребностями. В то же время авторы работы подчеркивают множество сложных технических препятствий, которые необходимо преодолеть, прежде чем этот подход можно будет применять в клиниках.

"Кровь, произведена с использованием генетически модифицированных клеток, может в один прекрасный день обеспечить группу пациентов, которым трудно подобрать доноров", отметил доктор Эшли Той - руководитель рабочей группы. "Однако для того, чтобы получить кровь для переливания, нужно будет провести очень много работы".

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