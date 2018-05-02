ГМО в венах: Ученые научились редактировать кровь для переливания. Зачем
Об этом пишет Eurek Alert.
Ученые отметили, что переливание отредактированных эритроцитов с улучшенной совместимостью может обеспечить более качественное лечение для пациентов с особенностями строения крови.
Для этого исследователи предложили использовать технологию CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats..
Механизм работает аналогично функции "найти и заменить": фермент Cas9 разрезает ДНК в месте, выбранном по образцу. После этого специфические гены, которые могут вызывать иммунные реакции, удаляются.
Ученые отмечают, что в то время как большинство людей могут безопасно получать кровь из донорской базы, пациенты с заболеваниями - такими как талассемия или серповидноклеточная анемия, требуют частых переливаний, и в первую очередь это нововведение может помочь им.
Исследование, опубликованное в журнале EMBO Molecular Medicine, - первое доказательство того, что изменение генов можно использовать в производстве редких или адаптированных эритроцитов для пациентов с особыми потребностями. В то же время авторы работы подчеркивают множество сложных технических препятствий, которые необходимо преодолеть, прежде чем этот подход можно будет применять в клиниках.
"Кровь, произведена с использованием генетически модифицированных клеток, может в один прекрасный день обеспечить группу пациентов, которым трудно подобрать доноров", отметил доктор Эшли Той - руководитель рабочей группы. "Однако для того, чтобы получить кровь для переливания, нужно будет провести очень много работы".
Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития
- Ученые обнаружили, что роль наследственности в раннем развитии интеллекта часто преувеличивают, а на формирование IQ значительно больше влияют среда и образование в начале жизни
- Канадские ученые опубликовали исследование, в котором дали подробные инструкции по созданию нового вируса оспы. Научное сообщество считает, что это ставит мир под угрозу
- Генетики из лаборатории Калифорнийского университета в Дэвисе с помощью технологии генного редактирования CRISPR пытаются заставить быка давать только мужское потомство.
- Исследователь из Лондонского университета объяснил, почему некоторые люди могут слышать звуки там, где их на самом деле нет, и человек воспринимает только зрительную информацию - например, на анимированных изображениях.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть