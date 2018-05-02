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Главу Госгеокадастра Закарпатья и его заместителя поймали на взятке в $200 тыс.


фото: npu.gov.ua
Генпрокуратура и Нацполиция задержали на взятке в $200 тыс. председателя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области и его заместителя

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"ГПУ совместно с УЗЭ НП задержали на взятке в $200 тыс. руководителя и заместителя Держгеокадастру Украины в Закарпатской области. Проводятся первоочередные следственные действия. Детали позже", - написала Сарган.

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