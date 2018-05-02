Футболист "Реала" признался, был ли пенальти в матче с "Баварией"

2 мая, 2018, 12:57

Защитник "Реала" Марсело рассказал, нужно ли было назначать одиннадцатиметровый в ворота мадридцев в матче против "Баварии"

Об этом сообщает FourFourTwo.

"Если я вам скажу, что мяч не попадал мне в руку, я буду лжецом", - сказал Марсело.

Эпизод с игрой рукой произошел в конце первого тайма. Бразилец не убрал руку во время подачи Йозуа Киммиха с фланга. Однако турецкий арбитр Джюнейт Чакыр не определил действия Марсело умышленными и не наказал "Реал" одиннадцатиметровым.