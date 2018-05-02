Футболист "Реала" признался, был ли пенальти в матче с "Баварией"
2 мая, 2018, 12:57
Защитник "Реала" Марсело рассказал, нужно ли было назначать одиннадцатиметровый в ворота мадридцев в матче против "Баварии"
Об этом сообщает FourFourTwo.
"Если я вам скажу, что мяч не попадал мне в руку, я буду лжецом", - сказал Марсело.
Эпизод с игрой рукой произошел в конце первого тайма. Бразилец не убрал руку во время подачи Йозуа Киммиха с фланга. Однако турецкий арбитр Джюнейт Чакыр не определил действия Марсело умышленными и не наказал "Реал" одиннадцатиметровым.
No penalty?!? Come on... #rmafcb pic.twitter.com/arST1s1FMw— Jerome Boateng (@JB17Official) 1 мая 2018 г.
- Матч "Реал" - "Бавария" состоялся 1 мая в Мадриде и завершился ничьей 2:2, которая вывела испанцев в финал Лиги чемпионов.
- Второй финалист турнира определится сегодня в Риме, где итальянская "Рома" попытается отыграться после поражения в первой игре от английского "Ливерпуля" - 2:5.
- Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский"
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