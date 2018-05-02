Фундамент Десятинной церкви захватил российский поп Харон с фальшивым украинским паспортом, - нардеп

2 мая, 2018, 14:12

Поп Русской православной церкви Московского патриархата Гедеон (Харон Юрий Самуилович), на которого оформлен возведенный на фундаменте Десятинной церкви МАФ, оказался гражданином России

Об этом сообщил в Facebook нардеп Игорь Луценко, обнародовав копии паспортов Харона.

"Около месяца назад мы раскопали очень важную информацию по поводу Гедеона "настоятеля" малой архитектурной формы, которую незаконно построили на фундаменте Десятинной церкви люди из окружения Арбузова. Гедеон (настоящее имя Харон Юрий Самуилович 10.06.1960 года рождения) является гражданином страны-агрессора. На первой фотографии прилагаю копию его заграничного паспорта, выданного Россией десять лет назад", - написал Луценко.

Народный депутат также добавил фото копии украинского паспорта Харона, назвав документ фальшивкой.

"Гражданин России Харон имеет фальшивый украинский паспорт, выданній (почему-то) аж на Волыни. Почему я так решил, что фальшивый? Потому что у меня есть ответ от Администрации президента, где четко указано, что документы на человека с таким именем и фамилией в комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства не поступали. Другими словами, Украина в установленном законом порядке гражданство такому лицу не предоставляла", - отметил Луценко.

Нардеп напомнил, что по закону нельзя быть одновременно гражданином иностранного государства и гражданином Украины.

"Если даже гипотетически Харон когда-то, при распаде СССР получил гражданство Украины, он также получил и российское гражданство и должен был выйти из нашего гражданства. Или мы должны были его такого гражданства давно лишить. Но, вероятно, все гораздо проще. Харону просто кто-то из окружения Арбузова во времена Януковича подогнал "левый" украинский паспорт. Фотокопия этого паспорта - на втором фото", - написал парламентарий.

Луценко сообщил, что по обращению Харона регистратор незаконно зарегистрировал право собственности на здание площадью 130 кв. м на основании решения суда, в котором было указано право собственности лишь на 60 кв м. Эта территория является особо ценными землями Национального музея истории Украины, поскольку на них построен фундамент Десятинной церкви.

Депутат отметил, что обратился к СБУ и Государственной миграционной службы, чтобы они приняли меры для запрета Харону въезда в Украину.

Собственные источники Еспресо.TV в СБУ сообщили, что спецслужба уже обрабатывает предоставленные нардепом сведения относительно Юрия Харона.