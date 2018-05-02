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Французские ученые разрабатывают устройство против аэрофобии

Исследователи из тулузского Национального политехнического института представили новую разработку, что поможет людям, которые боятся путешествовать самолетами

Как пишет The Mice Times, дизайн устройства напоминает наушники с вынесенным микрофоном, который служит для подачи специального аромата к носу.

Разработчики отмечают, что сосредоточились на успокаивающем эффекте устройства. Предварительные тесты показали, что помочь людям преодолевать свой страх летать в самолетах людям могут музыка и различные ароматы.

Объединив две составляющие, сотрудники института смогли создать модель, которая работает от смартфона. Главной составляющей биополимера стали ароматные вещества - в тот момент, когда наушники подсоединятся к девайсу, срабатывает специальное электронное устройство, которое активирует ароматический эффект.

Новинка уже получила название C2AO за первыми буквами от терминов "наушники", "аэро", "аудио" и "обоняние". Однако на рынок устройство выпустят только через два года.

Официальная презентация новинки состоится в Тулузе в июне, там будет проходить Международный форум, посвященный вопросам науки, инноваций и их взаимодействия с обществом. Не исключается, что в ближайшем будущем наушники дополнят очками виртуальной реальности, которые будут транслировать успокаивающие изображения.

По словам ученых, их разработка предназначена для широкого круга клиентов - аэрофобия, или боязнь летать самолетом, распространенная у не менее 20% всех авиапассажиров.

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