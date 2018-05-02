Французские ученые разрабатывают устройство против аэрофобии

2 мая, 2018, 12:15

Исследователи из тулузского Национального политехнического института представили новую разработку, что поможет людям, которые боятся путешествовать самолетами

Как пишет The Mice Times, дизайн устройства напоминает наушники с вынесенным микрофоном, который служит для подачи специального аромата к носу.

Разработчики отмечают, что сосредоточились на успокаивающем эффекте устройства. Предварительные тесты показали, что помочь людям преодолевать свой страх летать в самолетах людям могут музыка и различные ароматы.

Объединив две составляющие, сотрудники института смогли создать модель, которая работает от смартфона. Главной составляющей биополимера стали ароматные вещества - в тот момент, когда наушники подсоединятся к девайсу, срабатывает специальное электронное устройство, которое активирует ароматический эффект.

Новинка уже получила название C2AO за первыми буквами от терминов "наушники", "аэро", "аудио" и "обоняние". Однако на рынок устройство выпустят только через два года.

Официальная презентация новинки состоится в Тулузе в июне, там будет проходить Международный форум, посвященный вопросам науки, инноваций и их взаимодействия с обществом. Не исключается, что в ближайшем будущем наушники дополнят очками виртуальной реальности, которые будут транслировать успокаивающие изображения.

По словам ученых, их разработка предназначена для широкого круга клиентов - аэрофобия, или боязнь летать самолетом, распространенная у не менее 20% всех авиапассажиров.