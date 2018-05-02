ФФУ дисквалифицировала двух футболистов "Шахтера"

2 мая, 2018, 15:36

Федерация футбола Украины дисквалифицировала игроков "Шахтера" Марлоса и Оларенважу Кайоде

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ дисквалифицировал на один матч Кайоде за удар по голове защитника "Динамо" Артема Шабанова в матче дончан с киевлянами.

Марлоса дисквалифицировали на две игры за умышленное получение желтой карточки в матче против "Ворсклы". Лидер "Шахтера" заработал предупреждение, чтобы "обнулить" желтые карточки в матче с "Мариуполем". Оба футболиста не сыграют 5 мая в домашней встрече с "Зарей".