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ФФУ дисквалифицировала двух футболистов "Шахтера"


фото: shakhtar.com
Федерация футбола Украины дисквалифицировала игроков "Шахтера" Марлоса и Оларенважу Кайоде

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ дисквалифицировал на один матч Кайоде за удар по голове защитника "Динамо" Артема Шабанова в матче дончан с киевлянами.

Марлоса дисквалифицировали на две игры за умышленное получение желтой карточки в матче против "Ворсклы". Лидер "Шахтера" заработал предупреждение, чтобы "обнулить" желтые карточки в матче с "Мариуполем". Оба футболиста не сыграют 5 мая в домашней встрече с "Зарей".

  • 14 апреля "Динамо" победило "Шахтер" со счетом 1:0 и сократило отставание от дончан до 3 очков.
  • 27 апреля без помощи Марлоса "Шахтер" выиграл в гостях у "Мариуполя" - 1:0.
  • "Динамо" не позволило дончанам уйти в отрыв, выиграло у "Ворсклы" - 1:0, и осталось на расстоянии в одну победу от лидера чемпионата Украины.
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