Европол впервые возглавила женщина

2 мая, 2018, 18:46

Впервые в истории пост исполнительного директора Европейского полицейского агентства официально заняла бельгийка Катрин де Болль

Об этом сообщает "Европейская правда".

Она заменила на посту британца Роба Уэйнрайта, мандат которого истек 1 мая. Мандат исполнительного директора Европола рассчитан на 4 года и может продлеваться только один раз.

48-летняя Катрин де Болль - юрист по образованию, была офицером жандармерии, а затем уголовной полиции.

В 2012 году она стала генеральным комиссаром Федеральной полиции Бельгии, став первой женщиной на этой должности.

Отмечается, что решение о назначении де Болль было принято на заседании Совета ЕС, которое состоялось 8 марта в Брюсселе.