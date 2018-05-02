Европол впервые возглавила женщина
2 мая, 2018, 18:46
Впервые в истории пост исполнительного директора Европейского полицейского агентства официально заняла бельгийка Катрин де Болль
Об этом сообщает "Европейская правда".
Она заменила на посту британца Роба Уэйнрайта, мандат которого истек 1 мая. Мандат исполнительного директора Европола рассчитан на 4 года и может продлеваться только один раз.
48-летняя Катрин де Болль - юрист по образованию, была офицером жандармерии, а затем уголовной полиции.
В 2012 году она стала генеральным комиссаром Федеральной полиции Бельгии, став первой женщиной на этой должности.
Отмечается, что решение о назначении де Болль было принято на заседании Совета ЕС, которое состоялось 8 марта в Брюсселе.
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