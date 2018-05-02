Демонстранты в Армении полностью разблокировали дороги
2 мая, 2018, 17:38
Участники массовых протестов в Ереване в 17:00 полностью разблокировали движение на всех улицах и дорогах армянской столицы, которое было перекрыто с утра
Об этом сообщают “Новости Армении”.
Днем 2 мая активисты перестали мешать работе транспорта и проходу пешеходов после призыва оппозиционера Никола Пашиняна.
Сейчас демонстранты направились к Площади Республики, где на 19:00 запланировано проведение очередного митинга. Пока неизвестно, собираются ли активисты предпринимать какие-либо действия, кроме проведения митинга.
- Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Позже протестующих начали задерживать, многие из них получали травмы в столкновениях с полицией.
- 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром несмотря на массовые протесты.
- После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противников Саргсяна состоянию на 22 апреля.
- 23 апреля из-за массовых протестов Серж Саргсян ушел в отставку.
- Впоследствии президент Армении Армен Саркисян подписал приказ, отправив правительство в отставку.
- 30 апреля лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника.
- Пашинян также выступил за проведение досрочных парламентских выборов в Армении.
- 1 мая Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.
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