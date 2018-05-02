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Демонстранты в Армении полностью разблокировали дороги


фото: REUTERS
Участники массовых протестов в Ереване в 17:00 полностью разблокировали движение на всех улицах и дорогах армянской столицы, которое было перекрыто с утра

Об этом сообщают “Новости Армении”.

Днем 2 мая активисты перестали мешать работе транспорта и проходу пешеходов после призыва оппозиционера Никола Пашиняна.

Сейчас демонстранты направились к Площади Республики, где на 19:00 запланировано проведение очередного митинга. Пока неизвестно, собираются ли активисты предпринимать какие-либо действия, кроме проведения митинга.

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